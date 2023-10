Lộ bằng chứng Angelababy đến xem Lisa biểu diễn, Crazy Horse nói dối?

Trước đó, trang Sohu đưa tin, Angelababy chính thức đối mặt với đợt "phong sát" ngầm sau khi vấp phải luồng ý kiến trái chiều quá dữ dội từ công chúng Trung Quốc vì đi xem Lisa biểu diễn ở Crazy House. Hiện đài CCTV đã xoá video Gala Tết Trung Thu của Angelababy. Chương trình truyền hình ăn khách Keep Running só sự tham gia của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh cũng bị hoãn.

Ngoài Keep Running, 2 bộ phim mới có sự tham gia của Angelababy là Everlasting Longing và Back For You cũng bị ảnh hưởng. Nếu các bộ phim này bị hoãn chiếu vì tranh cãi của nữ chính, loạt diễn viên phụ cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Khán giả không khỏi lo lắng cho tương lai của dàn nghệ sĩ bị vạ lây vì ồn ào của nữ diễn viên.



Làn sóng tẩy chay Angelababy vẫn chưa hạ nhiệt sau 1 tuần.