Liz Kim Cương tung MV 16+ ngập cảnh 'thác loạn'

Liz Kim Cương đã cho ra mắt sản phẩm solo mang tên Càng Biết Càng Đau. Đây là một sáng tác của Trịnh Thăng Bình nên từng nốt nhạc ca từ đều được anh “đo ni đóng giày” cho Liz Kim Cương.

MV "Càng Biết Càng Đau".



Sản phẩm cũng đánh dấu màn hợp tác lần đầu tiên giữa nữ ca sĩ và nam diễn viên điển trai Trần Ngọc Vàng.