Liz (IVE) tăng cân, vóc dáng mũm mĩm

Liz tên thật là Kim Ji Won, sinh năm 2004. Năm 2021, cô debut trong nhóm nhạc IVE và giữ vị trí hát chính. Trước khi ra mắt, Liz từng xuất hiện trong video ca nhạc This Christmas của tiền bối Taeyeon.

Tháng 8/2022, IVE trở lại với album After Like. Ca khúc chủ đề cùng tên được đánh giá cao với màu sắc âm nhạc retro, giai điệu sôi động, bắt tai đậm chất lễ hội mùa hè. After Like cũng đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc ngay sau khi phát hành.

Theo Zing