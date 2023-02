Livestream chạy xe 141 km/h, bất ngờ té ngã chết tại chỗ

Tối ngày 27/2, UBND xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận với Người Lao Động cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tự gây tai nạn giao thông, khiến 1 thanh niên tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là anh L.V.T. (SN 2001, ngụ xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar).