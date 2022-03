Liveshow Mỹ Tâm gặp biến lớn vì Thái Vũ, vì sao vậy?

Sau các show diễn online của My Soul 1981, nữ ca sĩ Mỹ Tâm quyết định thực hiện đêm gala trực tiếp diễn ra tại Đà Lạt vào ngày 26/3 tới đây.

Theo đó, Vũ bày tỏ thái độ không bằng lòng về việc album To Pimp A Butterfly của Kendrick Lamar đã thua giải "Album of The Year" - "Album của năm". Anh bày tỏ ý kiến cho rằng album của Kendrick Lamar là một album chất lượng về cả khâu sản xuất lẫn nội dung, và được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Bên cạnh đó, anh tỏ ra bất mãn với album giành chiến thắng năm đó - dù không nêu đích danh, nhưng ai cũng hiểu tại lễ trao giải Grammy, alum 1989 của Taylor Swift đã chiến thắng chiếc máy hát đĩa.

Có vẻ như mỗi lần Taylor Swift thắng một trong "Big Four" (4 giải thưởng quan trọng nhất của Grammy: Album của năm, Ca khúc của năm, Bản thu âm của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất), tin tức về việc Grammy "mất chất" và thiếu công tâm, chăm chăm tập trung những cái tên hot để câu rating lại rộ lên.

Hồi năm 2010, khi album Fearless thắng giải "Album của năm", dư luận thế giới cũng dậy sóng sự việc tương tự. Thái Vũ cho rằng album của Taylor nội dung cũ kĩ, chỉ viết về tình yêu, khác xa với Kendrick Lamar nói về chính trị, tôn giáo, các vấn đề xã hội.

Ở cuối bài đăng, anh lôi Kanye West cùng khoảnh khắc cướp micro Taylor Swift tại MTV Video Music Awards 2009 lên, dường như có ý đồng tình với việc Kanye West cướp diễn đàn để khẳng định video âm nhạc của Beyoncé đỉnh hơn năm xưa là hoàn toàn đúng?