Lisa tiết lộ nguồn gốc tên công ty riêng, thẳng thắn từ chối khéo một yêu cầu từ fan

Đặc biệt sau sự kiện, Lisa còn thân thiện nán lại trò chuyện cùng người hâm mộ. Trở thành CEO của công ty LLOUD, Lisa cũng không ngần ngại “PR" nhiệt tình cho công ty. Cô tiết lộ LLOUD là cái tên do chính mình nghĩ ra và hướng dẫn fan đọc đúng phát âm là “Lao" thay vì “Eo-Lao" như nhiều người lầm tưởng.

Your browser does not support the video tag.

Clip Lisa đọc tên công ty LLOUD.

Bên cạnh đó, người hâm mộ không quên hỏi Lisa về việc tham gia bộ phim The White Lotus. Trước sự tò mò của cộng đồng BLINKS, Lisa cho biết cô đang bắt đầu diễn cho cho bộ phim của mình nhưng có phần nào đó lúng túng và hơi ngại ngùng.