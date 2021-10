Lisa sexy 'bỏng mắt' kèn cựa Megan trong MV hợp tác DJ Snake

Your browser does not support the video tag.

MV SG - DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion, Lisa (BLACKPINK)

Trước khi ra mắt MV, người hâm mộ được nghe trọn vẹn giai điệu SG trên các nền tảng nhạc số.

SG mang chất reggaeton đậm dấu ấn Latinh, tuy nhiên phần âm thanh có pha trộn thêm chất liệu âm nhạc Á Đông để phù hợp với Lisa và hướng đến đối tượng fandom khổng lồ của cô nàng đến từ Châu Á. Lisa cũng tham gia viết lời cho ca khúc SG.