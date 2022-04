Lisa nhà Hồ Ngọc Hà thuộc cả tá bài hát, cất giọng ngọt tan chảy!

Mới đây, đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Lisa trổ tài hò đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Trong đoạn clip, Lisa đang say sưa "líu lo" ca hát không ngừng nghỉ ca khúc Chim Vành Khuyên. Cô bé có vẻ rất nhanh nhạy khi bắt nhịp cũng như nhớ lời bài hát.

Chẳng thế mà ái nữ nhà Hà Hồ còn được nhiều người khen có chất giọng rất ngọt ngào, đáng yêu hoàn toàn khác với chất giọng khàn của em út Leon.