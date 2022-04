Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà 'bơ đẹp' Thanh Hằng vì lý do chẳng ngờ

Dù Thanh Hằng tỏ ra vô cùng thích thú khi liên tục thay Hà Hồ chăm sóc, chơi đùa cùng hai bé. Nhưng cô lại bị Lisa và Leon "bơ đẹp" trong một khoảnh khắc.

Cụ thể, khi Thanh Hằng đang cố tìm cách thu hút sự chú ý của cặp song sinh, hai 2 lại dán mắt vào màn hình TV vì vừa kịp chuyển sang bài hát Take You Dancing của Jason Derulo.

Hai nhóc tì mê mẩn ca khúc này đến mức không màng thế sự xung quanh khiến Thanh Hằng phải thốt lên: "Say đắm luôn rồi" kèm biểu cảm đầy bất lực.