Lisa diễn ở câu lạc bộ thoát y khiến tương lai của Blackpink thêm khó đoán

Từ chối gia hạn hợp đồng với YG Entertaiment, các thành viên của Blackpink khó được biểu diễn dưới cái tên Blackpink (Ảnh: Naver).

Truyền thông Hàn đưa tin, The Black Label được thành lập vào năm 2016 với tư cách là công ty trực thuộc YG Entertainment. Khi The Black Label mới ra mắt, YG Entertainment là cổ đông lớn, chiếm 45% nhưng giờ đây cổ phần của YG Entertainment tại The Black Label đã giảm sút.

Theo Naver, The Black Label có giá trị lên đến 1.000 tỷ won (hơn 18.000 tỷ đồng) và trở thành đối thủ cạnh tranh với YG Entertainment.

Hiện tại, các thành viên của Blackpink đều có lịch trình riêng sau khi chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink khép lại vào trung tuần tháng 9. Trước những đồn đoán, tò mò của truyền thông, 4 cô gái của Blackpink đều im lặng.

Blackpink chính thức ra mắt người hâm mộ vào năm 2016 với 4 thành viên gồm Lisa, Jisoo, Rosé, Jennie. Trong đó, Lisa là thành viên ngoại quốc duy nhất trong nhóm. Cô gái đến từ Thái Lan sở hữu lượng khán giả hâm mộ đông nhất nhóm.



Rosé là thành viên duy nhất gia hạn hợp đồng với YG Entertaiment? (Ảnh: Naver).

Sau 7 năm hoạt động, Blackpink gặt hái nhiều thành công ngoạn mục trong âm nhạc, thời trang và trở thành nhóm nhạc thần tượng xứ Hàn nổi tiếng toàn cầu.