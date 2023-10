Ngày 6/10, QQ đưa tin Lisa hai lần đăng loạt ảnh cô biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse. Những bức ảnh vừa táo bạo, nóng bỏng, lại chỉnh sửa theo hướng nghệ thuật được cho là hành động trấn an người hâm mộ của nữ ca sĩ Thái Lan, khi vấp phải làn sóng tẩy chay rầm rộ. Tuy nhiên, QQ cho rằng Lisa đang cố lừa dối khán giả.

Theo QQ, Lisa biểu diễn tại Crazy Horse với lý do ủng hộ nữ quyền, tìm kiếm sự tự do. Do đó, bất chấp ý kiến phản đối của đông đảo công chúng và người hâm mộ, thành viên nhóm nhạc BlackPink vẫn tự tin khoe hình ảnh biểu diễn của mình.