Lisa (BLACKPINK) vượt Adele để phá vỡ kỷ lục 7 năm

Vào tháng 11/2022, BLACKPINK Lisa đã lập kỷ lục thế giới mới khi ca khúc solo LALISA của cô giành #1 BXH iTunes Kyrgyzstan. Cột mốc này đưa tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ mà LALISA giành #1 iTunes lên 103, qua đó giúp Lisa trở thành nghệ sĩ nữ có ca khúc giành nhiều #1 iTunes nhất.

Như vậy, Lisa đã chính thức đánh bại kỷ lục mà Adele nắm giữ trong 7 năm qua với Hello hay Easy On Me. Cả hai bài hát của Adele đều đứng đầu BXH iTunes tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ.