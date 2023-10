Lisa (BlackPink) vui chơi với bạn trai tỷ phú thâu đêm ở bar

Your browser does not support the video tag.

Lisa và bạn trai tin đồn Frédéric Arnault vui chơi tại hộp đêm Paris. Video: Twitter.

Cả hai tỏ ra thoải mái trong buổi hẹn hò khi ăn tối ở nhà hàng cùng mẹ và người quen của Lisa hôm 3/10. Trên Twitter, đoạn phim được thực khách ở nhà hàng ghi lại cho thấy Lisa đang nói cười vui vẻ khi ngồi cạnh bạn trai.

Sau bữa ăn, hai người không né tránh ống kính và dường như không mấy bận tâm trước sự chú ý của mọi người xung quanh. Thiếu gia tập đoàn LVMH ngồi đợi bạn gái ở xe hơi, chờ cô lên xe và rời đi. Điều này khiến nhiều người thắc mắc liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy cả hai đang cân nhắc việc công khai mối quan hệ hay không.