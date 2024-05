Lisa (BLACKPINK) vừa có màn trình diễn đạt 1 tỷ view chỉ trong 972 ngày

Tối 25/5, cộng đồng fan BLACKPINK nói chung và fan Lisa nói riêng không khỏi tự hào xen lẫn phấn khích khi phiên bản trình diễn của bản hit Money chính thức cán mốc 1 tỷ view trên YouTube.

Đây cũng là thành tích giúp cho Lisa trở thành nữ nghệ sĩ solo đạt cột mốc này nhanh nhất với 972 ngày. Không chỉ thế, video nhảy trình diễn ca khúc Money của Lisa cũng là video dance thứ 2 trong lịch sử đạt được được 1 tỷ view trên YouTube - trước đó là How You Like That Dance Practice của BLACKPINK.