Lisa (BlackPink) mặc gì diễn ở hộp đêm khỏa thân?

Tại buổi tuyển chọn, các cô gái phải mặc nội y hoặc để ngực trần, đi giày cao gót và đôi môi đỏ mọng. Sân khấu đặc trưng tại đây là khi các vũ công đội bộ tóc giả màu nâu hoặc vàng, cắt vuông, phần rìa bao quanh khuôn mặt. Những yêu cầu khắt khe này đối với hình thể của phụ nữ cũng đã thu hút nhiều lời chỉ trích và buộc tội đối với show Crazy Horse.

Điều làm cho các buổi biểu diễn trở nên khác biệt so với bất kỳ buổi biểu diễn tạp kỹ là hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh giúp vũ công khoe thân trong trang phục nội y, váy cocktail và các họa tiết quyến rũ như sọc, đốm da báo… Ngoài những phần trình diễn của các vũ công, chương trình kết hợp với các nghệ sĩ biểu diễn tài năng khác.

Theo WWD, phía đại diện của Crazy Horse chia sẻ Lisa từ lâu là người yêu thích phong cách độc lạ của hộp đêm biểu diễn này và sẽ biểu diễn vài tiết mục solo cũng như xuất hiện trong các vở diễn riêng của đoàn kịch. Đây đều là những tiết mục đã nổi tiếng về Crazy Horse, trong đó có nhiều sân khấu kinh điển như But I Am a Good Girl, Crisis? What Crisis?.

Về những nghi ngờ trong trang phục trình diễn của Lisa, đại diện hộp đêm khiến người hâm mộ tò mò khi tiết lộ: “Lisa sẽ mang trang phục bình thường và thêm thắt một chút đặc biệt cá nhân riêng cho chúng”.