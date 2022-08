Lisa BLACKPINK làm nên lịch sử, BTS thắng 4 năm liên tiếp VMAs 2022

Thành viên BLACKPINK đã vượt qua các đối thủ "nặng ký" như BTS, ITZY, SEVENTEEN, Stray Kids, TWICE với loạt bản hit đình đám như Yet to come, Loco, Hot, Maniac, The Feels.

Ngôi sao của "Purple Hearts" Sofia Carson đã trực tiếp trao giải thưởng cho Lisa tại VMAs. Trên sân khấu nhận giải, Lisa vỡ òa hạnh phúc khi nhận được vinh dự này.

Các thành viên cùng nhóm Jennie, Jisoo và Rosé đã nhanh chóng chúc mừng chiến thắng của Lisa. “Tôi muốn cảm ơn MTV vì vinh dự tuyệt vời này” Lisa nói khi nhận giải.

Sau đó, cô cảm ơn những cộng sự đã giúp cô hoàn thiện album solo Lalisa, cũng như những người hâm mộ đã giúp cô đạt được ước mơ của mình. “Ý tôi là các BLINK, bạn giống như những người quan trọng nhất. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã làm cho điều này xảy ra. Tôi yêu các bạn, ”cô nói.

Lisa sau đó đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách gửi lời cảm ơn đến các thành viên BLACKPINK.