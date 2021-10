Lisa (BLACKPINK) hợp tác cùng DJ Snake, tung luôn teaser MV nghe là 'dính'

Your browser does not support the video tag.

Video teaser cho màn hợp tác giữa DJ Snake, Lisa, Ozuna, Megan Thee Stallion được đăng tải

Tuy chỉ có sự xuất hiện duy nhất của DJ Snake nhưng tên Lisa xuất hiện ở biển số xe cũng như ngay cuối teaser. Đoạn teaser dài 30 giây đã hé lộ một phần giai điệu ca khúc mới, nghe đậm chất latinh và hứa hẹn cực kỳ bắt tai. Có vẻ như ca khúc sẽ có tên gọi là SXY GIRL theo như "hint" trong đoạn teaser.