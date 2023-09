Trên mạng xã hội, câu lạc bộ Crazy Horse đã phát đi lời quảng cáo: "Hãy đến và khám phá Lisa hóa thân thành "Crazy Girl", biểu diễn các tiết mục nguyên gốc của "Crazy Horse Paris", bao gồm các tác phẩm kinh điển "But I am a Good Girl" và "Crisis? What Crisis!''.

Crazy Horse còn được gọi là Le Crazy Horse de Paris, thành lập vào năm 1951, là một quán rượu nổi tiếng ở Paris được tôn vinh nhờ những màn trình diễn sân khấu đầy mê hoặc với sự góp mặt của các vũ công nữ. Ở đây còn có những chương trình ảo thuật và tạp kỹ khác. Đặc trưng của quán là có những điệu nhảy thoát y. Tuy nhiên, Crazy Horse từng tổ chức các buổi biểu diễn cho một số ngôi sao lớn hàng đầu thế giới như Beyonce, Christina Aguilera hay Cher…



Lisa Blackpink có mất đi hình tượng khi biểu diễn ở quán rượu thoát y?