Lisa (BlackPink) bị chỉ trích lợi dụng bạn trai tỷ phú

Lisa có mặt trong bức hình quy tụ những diễn viên Hollywood nổi bật trong năm 2024. Thành viên BlackPink bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ để xuất hiện trên tạp chí lớn của Mỹ. Ngày 13/11, tạp chí Vanity Fair của Mỹ đã phát hành trực tuyến ấn phẩm The Hollywood Issue năm 2025. Hàng năm, tạp chí này đều có hình ảnh vinh danh những gương mặt xuất sắc của điện ảnh, có sự góp mặt nhiều diễn viên đang tạo nên làn sóng ở Hollywood. Năm ngoái, dàn diễn viên hàng đầu như Bradley Cooper, Natalie Portman và Pedro Pascal đều có mặt, đồng thời vinh danh các ngôi sao đang lên như Lily Gladstone, Da'Vine Joy Randolph và Jenna Ortega vì những đóng góp của họ trong các dự án điện ảnh. Phiên bản năm 2025 có sức hút không kém khi có như Zendaya, Glen Powell, Zoe Saldaña, Nicole Kidman và Dev Patel. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ Kpop bất ngờ khi Lisa (BlackPink) có mặt.

Lisa diện váy trắng xuyên thấu trên tạp chí Vanity Fair cùng dàn sao Hollywood Khán giả cho rằng sự xuất hiện của Lisa trên tạp chí có liên quan đến vai diễn đầu tay sắp tới của cô trong The White Lotus. Trước đó, khi những hình ảnh đầu tiên của The White Lotus lên sóng, nhiều khán giả không mấy ấn tượng với tạo hình nhân viên khách sạn của Lisa. Là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của BlackPink tại thị trường châu Á, song đối với nghiệp diễn, Lisa vẫn đang là “tay mơ”. Các ý kiến bộ ảnh toàn những gương mặt diễn viên hàng đầu, sự xuất hiện của Lisa có vẻ lạc lõng. “Làm sao cô ấy có thể lọt vào danh sách đó khi sự nghiệp diễn xuất bằng không”, “Nếu cô ấy thậm chí còn chưa ra mắt với tư cách là diễn viên, việc cô ấy được đưa vào danh sách đó có vẻ quá đà”… các ý kiến cho hay. Không ít người khác thẳng thừng cáo buộc Lisa nhận được vai diễn này nhờ mối quan hệ với bạn trai, Frédéric Arnault. “Có phải vì bạn trai cô ấy có sức ảnh hưởng lớn không?”, “Mối quan hệ của bạn trai cô ấy chắc phải mạnh lắm”, “Tôi thừa nhận Lisa giỏi khi làm thần tượng, nhưng sự thật là cô ấy không thể ở đó nếu không có sự hậu thuẫn của bạn trai”… Người hâm mộ nữ ca sĩ cho rằng khán giả nên khách quan, nên để Lisa có cơ hội để công chúng đánh giá. “Chúng ta thậm chí chưa từng thấy Lisa diễn xuất, vậy thì làm sao có thể đánh giá cô ấy được? Ít nhất nên có dự án để mọi người đánh giá”, “Với vị thế là ngôi sao toàn cầu của Lisa khi bước chân vào sự nghiệp diễn xuất, cô sẽ tiếp tục được các hãng truyền thông lớn chú ý thôi”… Theo Tiền Phong