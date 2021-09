Lisa 'bắt tay' Đông Nhi tạo ra bản mashup nghe 'đã cái nư'?

Nhưng dường như, dân tình đã vô tình bỏ sót một nghệ sĩ đã có màn collab (hợp tác) cùng với Lisa trong ca khúc này đó chính là Đông Nhi?

Lisa rap cực cháy trên nền nhạc của Đông Nhi

Theo đó, dân tình đã tìm ra được đoạn clip kết hợp giữa bản hit Lalisa với những đoạn nhạc cực "bánh cuốn" của ca khúc Boom Boom mang thương hiệu Đông Nhi, khiến ai cũng phát "sốt".

Cụ thể, mở đầu đoạn clip là những giai điệu EDM cùng câu hát của Đông Nhi cực kì sôi động. Bất ngờ hơn, những câu rap trong Lalisa vang lên "cực cháy" trên nền nhạc Boom Boom khiến dân tình cứ phải replay lại mãi.

Tuy nhiên, hóa ra đây là hai bản nhạc được lồng ghép lại với nhau thôi. Những câu rap của Lisa được lồng ghép vào ca khúc Boom Boom của Đông Nhi.