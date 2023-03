Lionel Messi: Ở lại PSG hay chọn thử thách mới?

Bên cạnh trận so găng tâm điểm giữa Usman Nurmagomedov và Benson Henderson, MMA Bellator 292 còn được chú ý bởi hai cặp đấu Valentin Moldavsky vs. Linton Vassell và Michael Page vs. Goiti Yamauchi. Đón xem trên FPT Play.