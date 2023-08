Lionel Messi làm điều đặc biệt sau khi liên tiếp ghi bàn ở Inter Miami

Your browser does not support the video tag.

Messi tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Orlando City

Messi đang thể hiện phong độ không thể tuyệt vời hơn sau khi ra mắt Inter Miami. Sau khi ghi 3 bàn trong hai trận đấu với Cruz Azul và Atlanta United, tiền đạo người Argentina tiếp tục tỏa sáng với cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Orlando City ở vòng 1/8 Leagues Cup vào sáng nay (3/8).



Messi ăn mừng bàn thắng mô phỏng theo động tác của nhân vật Black Panther (Ảnh: Getty).