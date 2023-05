Link trực tiếp bóng chuyền nam Việt Nam - Thái Lan, tranh HCĐ SEA Games 32

Trong trận bán kết với Indonesia, dù thi đấu vô cùng nỗ lực nhưng những sai sót và sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt đã khiến tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nhận thất bại sau 3 set thi đấu. Indonesia vẫn chứng tỏ đẳng cấp của đội bóng chuyền nam hàng đầu khu vực với những Rivan, Farhan, Doni hay Hendra luôn ở phong độ cao nhất. Những cú phát bóng như búa bổ của đối thủ thực sự khiến mọi hàng thủ phải choáng váng và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Đặc biệt, Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan ở trận tranh HCĐ khi đội bóng xứ chùa vàng thua ngược 2-3 Campuchia ở bán kết 2. Dự đoán, đoàn quân của HLV Trần Đình Tiền sẽ một lần nữa đối mặt với khó khăn.

Trận bán kết môn bóng chuyền nam giữa Việt Nam với Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 8/5 và được tường thuật trực tiếp trên kênh YouTube/Fanpage On Sports, ứng dụng VTVcab ON, ON Plus.