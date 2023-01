Linh vật mèo ở Đà Nẵng bị nghệ sĩ người Hàn tố đạo nhái

"Tôi không hài lòng về chuyện này và cảm thấy bị xúc phạm. Đề nghị người đạo nhái phải gỡ bỏ tác phẩm ngay lập tức", Lee Sang Soo bức xúc.

Theo đó, tác phẩm gốc của nhà thiết Lee có tên "Cat With A Ball". Hình ảnh tác phẩm từng được chính chủ đăng tải trên trang cá nhân hồi tháng 9/2022.

Trong bài đăng về tác phẩm này, một số người theo dõi mới đây đã để lại bình luận: "Da Nang city also has this one" (Tạm dịch: Có một tác phẩm tương tự ở Đà Nẵng). Một số tài khoản người Việt cũng đồng tình tác phẩm thiết kế ở Đà Nẵng đã đạo nhái tác phẩm "Cat With A Ball".