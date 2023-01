Linh vật mèo của tỉnh thành nào đẹp nhất Tết Quý Mão 2023?

Hình ảnh mèo Đà Nẵng thân thiện, hiền hòa, mời chào người dân du khách

Mèo thần tài tại tiểu cảnh trước vỉa hè phía Đông, đối diện số 42 Bạch Đằng (trước cầu chữ T)

Công nhân đang "làm nail" cho linh vật mèo 2023

Linh vật được chế tạo bằng hộp mica kết hợp đèn led tạo hiệu ứng ánh sáng về đêm.

Các hình ảnh về linh vật mèo đa dạng, được điều phối hài hòa giữa cỏ hoa của đường hoa xuân

Hình ảnh mèo sang trọng, thần thái

Năm nay, Đà Nẵng cũng khai trương vườn hoa xuân mới tại chân núi Ngũ Hành. Vườn hoa nằm tại nút giao Lê Văn Hiến – Phạm Hữu Nhật (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Cùng với các tiểu cảnh về Tết xưa, linh vật mèo là điểm nhấn của địa điểm lưu niệm thú vị này.

Nghệ An: Linh vật mèo dễ thương

Tại tỉnh Nghệ An, tượnglinh vật mèođặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh, trên đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh. Bênh cạnh tượng 2 chú mèo dễ thương là tuyến đường hoa phủ đầy sắc hoa, khu vực vườn hoa nghệ thuật. Đây là địa điểm check in yêu thích, nơi người dân tỉnh Nghệ An đến vui chơi du xuân trong dịp Tết Nguyên Đán 2023.



Linh vật mèo được đặt tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, trên đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh.

Tượng 2 chú mèo khá dễ thương, ngộ nghĩnh.

Xung quanh tượng linh vật mèo là khu vườn đầy hoa và cây cảnh.

Các công nhân đang hoàn tất vườn hoa cạnh tượng linh vật mèo.

An Giang:

Những chú mèo dễ thương đặt tại công viên 30-4, TP Châu Đốc