Linh mục mất chức vì cho nữ ca sĩ quay cảnh nhạy cảm trong nhà thờ 160 tuổi

Một nữ giáo dân giấu tên bày tỏ tiếc nuối về việc linh mục Gigantiello bị mất chức trên tờ The New York Post ngày 28/11. Cô nhận xét ông là người chăm chỉ, tốt bụng và đáng yêu, đồng thời kêu gọi phục chức cho ông.

Theo ông Gigantiello, số tiền 5.000 USD mà nhà thờ kiếm được từ video được quyên góp cho Bridge to Life, một trung tâm hỗ trợ khủng hoảng mang thai ở Flushing, Queens (New York).

Cô cũng chỉ trích Carpenter trước quyết định quay phim tại nơi mang ý nghĩa tôn giáo: “Về mặt video, không có gì sai cả. Đó chỉ là MV nhạc pop ngu ngốc. Nếu bạn nhìn thấy nó ở bất cứ nơi nào khác, ai quan tâm chứ. Nhưng đây là không gian thiêng liêng. Đối với người có đức tin, đó là không gian bất khả xâm phạm”.

Sabrina Carpenter (SN 1999) là ca/nhạc sĩ kiêm diễn viên Mỹ. Cô nổi tiếng với vai diễn Maya Hart trong loạt phim Girl Meets World trên Disney Channel. Cô đóng vai Jenny Parker trong bộ phim Adventures in Babysitting năm 2016.

Năm 2012, người đẹp ký hợp đồng với Hollywood Records năm 2012. Năm 2014, Carpenter cho ra mắt đĩa đơn đầu tay Can't Blame a Girl for Trying và đĩa mở rộng cùng tên. Cô phát hành album đầu tay Eyes Wide Open vào năm 2015. Sau đó, cô lần lượt cho ra mắt những album khác là Evolution (2016), Singular: Act I (2018), Singular: Act II (2019) và Emails I Can't Send (2022).

Theo Tiền Phong