Linh dương mẹ liều mạng một mình đương đầu 3 báo săn để bảo vệ con

Khoảnh khắc ấn tượng về sức mạnh của tình mẫu tử trong thế giới tự nhiên được một hướng dẫn viên du lịch ghi lại tại Khu bảo tồn Thiên nhiên và Động vật hoang dã Kgalagadi Transfrontier (Nam Phi).

Đoạn clip cho thấy 3 con báo săn lao vào đàn linh dương đầu bò để săn mồi. Khác với báo hoa mai, báo săn chỉ có lợi thế về tốc độ chứ không sở hữu sức mạnh vượt trội so với linh dương đầu bò, do vậy đàn báo săn nhắm đến một con linh dương non bị lọt lại phía sau để tấn công.

Khi thấy con mình bị báo săn đuổi kịp và tấn công, linh dương đầu bò mẹ đã không chạy theo đàn mà đứng lại, tấn công con báo săn để giải cứu cho linh dương non.

Your browser does not support the video tag. Linh dương mẹ liều mạng, một mình chống lại 3 báo săn để bảo vệ cho con (Video: Compass Media).

Sau khi được giải cứu, linh dương non cùng mẹ đã chạy theo đàn, nhưng những con báo săn nhanh chóng đuổi kịp 2 mẹ con linh dương.