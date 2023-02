Linh dương mẹ liều lĩnh mạng sống, chống lại báo hoa mai để cứu con

Linh dương đầu bò là loài có bản năng bầy đàn rất cao, trong đó những con non sẽ được những con trưởng thành bảo vệ, đó là lý do báo hoa mai thường đợi thời điểm con non đi tách khỏi đàn hoặc những con trưởng thành lơ là để tấn công linh dương non. Tuy nhiên, không rõ lý do tại sao trong đoạn clip kể trên, đàn linh dương đầu bò lại khá thờ ơ trước việc con non bị báo hoa mai tấn công.

Đoạn clip cũng cho thấy khả năng ngụy trang đáng nể của báo hoa mai. Loài báo này không có tốc độ như báo săn, nhưng lại sở hữu khả năng ngụy trang và luôn biết cách tiếp cận con mồi một cách âm thầm, trước khi tung ra cú vồ để nhanh chóng kết liễu con mồi.

Báo hoa mai là loài sống và săn mồi độc lập, chúng luôn biết cách lảng tránh những khu vực mà các loài thú ăn thịt lớn thường lui tới. Báo hoa mai cũng là loài leo trèo rất giỏi và sẽ chủ động trèo lên cây cao để trốn khi bị những loài thú ăn thịt lớn như sư tử tấn công.

Theo Kruger/Wild Life