Lĩnh án 5 năm tù vì nhận hối lộ bảo kê cho sới bạc trên sông Hồng

Để hoạt động đánh bạc không bị xử lý, đầu tháng 2/2022, Tú và Vân liên hệ với bị cáo Quỳnh (khi đó là cán bộ Công an xã Văn Đức, huyện Gia Lâm) đặt vấn đề, hàng tháng trước ngày mồng 10, đưa cho Quỳnh 10 triệu đồng tiền “phế” để sới bạc hoạt động mà không kiểm tra, xử lý.

Quỳnh đồng ý với yêu cầu trên. Ngày 9/2/2022, bị cáo nhận 10 triệu đồng của Tú. Do thấy khách đến chơi đông, Quỳnh yêu cầu chi thêm 5 triệu đồng/tháng. Kể từ tháng 3/2022, Tú và Vân đã đưa cho Quỳnh 15 triệu đồng. CQĐT xác định, tổng số tiền Quỳnh đã nhận hối lộ là 75 triệu đồng.

Được biết, CQĐT đã có văn bản đề nghị Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xem xét trách nhiệm của Công an huyện Gia Lâm và Công an xã Văn Đức trong công tác quản lý.

Công an TP Hà Nội đã chấn chỉnh, rút kinh nghiệm chung, đồng thời có hình thức xử lý đối với Phó Trưởng Công an huyện Gia Lâm, Trưởng và Phó trưởng công an xã Văn Đức.