Lilama bị phạt và truy thu thuế gần 7,5 tỷ đồng

Cục thuế TP. Hà Nội vừa thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Cổ phần Lắp máy Việt Nam - Lilama (Mã LLM - UPCoM) với số tiền gần 7,5 tỷ đồng.

Cụ thể, Lilama bị phạt hành chính hơn 2,6 tỷ đồng, trong đó phạt tiền hơn 1,77 tỷ đồng do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; gần 840 triệu đồng do tăng số thuế giá trị gia tăng - thu nhập doanh nghiệp phải nộp; phạt 2 triệu đồng do có hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trên hồ sơ thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.