Liều tăng cường vaccine COVID-19 thể lưỡng trị giúp giảm ca nhập viện

Cụ thể số liệu của CDC Mỹ cho thấy hiệu quả của liều tăng cường vaccine lưỡng trị sau liều vaccine đơn trị sẽ giúp giảm 57% nguy cơ nhập viện do COVID-19 so với không tiêm và giảm 47% so với liều đơn trị được tiêm trước đó hơn 11 tháng.

Tuy nhiên, theo tờ Washington Post, bất chấp những dữ liệu khả quan này, việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 vẫn rất hạn chế ở Mỹ khi chỉ 14% số người Mỹ đủ điều kiện tiêm (5 tuổi trở lên) đã đi tiêm liều tăng cường ngừa các biến thể của Omicron.

CDC Mỹ khuyến nghị người dân tiếp tục tiêm vaccine COVID-19, trong đó có việc tiêm liều tăng cường lưỡng trị nếu có thể./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)