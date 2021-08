Liệu pháp làm đẹp huyền bí của Ấn Độ quyến rũ cả phương Tây

Ấn Độ cũng như nhiều nơi ở châu Á, tiêu chuẩn vẻ đẹp của người châu Âu vẫn còn phổ biến, và làn da trắng sứ thường được coi là ‘đẹp hơn’.Bắt đầu vào những năm 1600, theo tiêu chuẩn vẻ đẹp phương Tây, làn da rám nắng được coi là ‘kỳ lạ’, trong khi ở phương Đông, làn da trắng sứ, không phải đại diện cho phần lớn Ấn Độ, là định nghĩa của vẻ đẹp thực sự.

Phụ nữ Ấn Độ ngày càng tự hào về tone da tự nhiên của mình

Quan niệm này lan tỏa trong văn hóa Ấn Độ đến mức nó thậm chí còn định hình thời thơ ấu của người sáng lập Live Tinted ở Houston, Texas. Cô kể lại: ‘Trong khi tất cả bạn bè của tôi đều phải tắm nắng, tôi đã chạy trốn khỏi ánh nắng mặt trời vì tất cả những gì tôi được kể.

Tuy nhiên, bây giờ có một phong trào lớn hơn:Thúc đẩy lòng yêu bản thân và sự chấp nhận. Mặc dù lịch sử đã gắn liền một tiêu chuẩn về màu da mà đa số người Ấn Độ không có, nhưng tôi tin rằng chúng tôi đang trên con đường phá vỡ tiêu chuẩn đó’.

