Liệu Mỹ sẽ hỗ trợ Armenia đối đầu Azerbaijan nhằm thách thức ảnh hưởng của Nga?

Armenia ngày càng thân Mỹ hơn

Thủ tướng Armenia, Nikol Pashinyan, đã quyết định xích lại gần hơn với Mỹ, thậm chí có thể với cả khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Cho tới nay Armenia đã tiến hành tập trận với Mỹ, dù Armenia là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) do Nga dẫn dắt.

Lính Armenia Karabakh bắn pháo trong xung đột Nagorno-Karabakh vào tháng 10/2020. Ảnh: VOA.

Armenia giành được sự ủng hộ đáng kể của Mỹ - quốc gia thừa nhận sự tồn tại của điều mà Armenia gọi là cuộc diệt chủng đối với người Armenia trong các giai đoạn 1894-1896 và 1915-1918, với hậu quả là 1,5 triệu người Armenia tử vong. Ngày nay có khoảng 400.000 người Mỹ gốc Armenia đang sinh sống ở Mỹ.

Vào năm 2020, chiến tranh bùng nổ lần thứ 2 giữa Azerbaijan và lực lượng người Armenia, trong đó chiến thắng thuộc về phía Azerbaijan. Thủ tướng Arnenia khi ấy, ông Pashinyan, giải thích rằng việc Armenia thất trận là do thiếu vắng sự hậu thuẫn của Nga, mặc dù chính ông đã đồng ý với một thỏa thuận đình chiến do Tổng thống Putin làm trung gian mà theo đó lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga sẽ đóng quanh hành lang Lachin để bảo vệ Stepanakert - thủ phủ của Nagorno-Karabakh.

Armenia có dân số khoảng 3 triệu người, nằm giữa các nước Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Gruzia. Armenia có mối quan hệ căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ (nước ủng hộ Azerbaijan). Armenia cũng tích cực hậu thuẫn cho những người tộc Armenia sống ở vùng Nagorno-Karabakh (nằm bên trong lãnh thổ Azerbaijan hiện nay).

Nagorno Karabakh là một vùng đất không có biển ở khu vực Nam Kavkaz. Thời Liên Xô, Azerbaijan trực tiếp quản lý vùng này; tuy nhiên sau khi Liên Xô tan rã, người tộc Armenia (chiếm đa số tại Karabakh) muốn ly khai khỏi Azerbaijan và sáp nhập vào Armenia.