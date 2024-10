Liều mua đất vùng ven Hà Nội, bất ngờ thắng lớn so với mua vàng

Chỉ trong vòng một năm, quyết định mua đất Hoài Đức tưởng chừng mạo hiểm lại giúp anh Duy Minh thắng đậm khi giá đất tăng gấp 2 lần, “vượt mặt” mua vàng dù giá vàng trong năm liên tục lập đỉnh cao kỷ lục mới. Đầu năm 2023, vợ chồng tôi có khoản tiền nhàn rỗi 1,5 tỷ đồng. Chúng tôi nhiều lần phân vân giữa việc mua đất hay đầu tư vào vàng, một kênh truyền thống vẫn được coi là "nơi trú ẩn an toàn". Thời điểm đó, vàng vừa trải qua một đợt tăng giá và chững lại ở mức 67 triệu đồng/lượng. Thị trường bất động sản thì đang trong giai đoạn ảm đạm sau cơn “sốt đất”. Nhiều người dè dặt đầu tư vào đất nền, đặc biệt là tại các vùng ven Hà Nội như Hoài Đức, dù giá khi đó đã giảm khá sâu so với năm 2022, có những mảnh rao cắt lỗ tới 20-30%. Sau khi tính toán, bàn bạc, cuối cùng chúng tôi quyết định mạo hiểm mua một mảnh đất rộng 50m2 trong ngõ ở Hoài Đức, với mức giá nhỉnh hơn 1,5 tỷ đồng. Một số người quen khi ấy bảo vợ chồng tôi liều vì giá đất nền vẫn đang đà giảm, thanh khoản kém, chưa biết khi nào là đáy. Kinh tế thì vẫn khó khăn, mua vàng sẽ an toàn hơn đối với những người lần đầu đầu tư như vợ chồng tôi. Thế nhưng chúng tôi thấy, Hoài Đức nằm trong quy hoạch phát triển thành quận của Hà Nội, các dự án hạ tầng lớn như đường vành đai 4 đang được triển khai. Điều này sẽ thúc đẩy giá đất nơi đây và tiềm năng trong tương lai còn rất lớn. Lúc quyết định mua đất, chúng tôi nghĩ chắc phải chờ khoảng vài năm đất mới tăng giá. Thế nhưng, bất ngờ chỉ sau một năm, Hoài Đức đã trở thành “điểm nóng” của cơn sốt đất vùng ven, giá tăng chóng mặt. Một số khu vực vùng ven Hà Nội tăng giá rao bán vượt ngoài dự đoán của nhiều nhà đầu tư. Ảnh minh họa: Hồng Khanh Không chỉ ở xã chỗ tôi mua đất, mà giá đất tại nhiều khu vực khác ở Hoài Đức cũng tăng mạnh. Tại các phiên đấu giá đất gần đây, có những lô đất thậm chí được trả tới hơn 130 triệu đồng/m2, cao hơn rất nhiều so với mức giá trung bình của năm ngoái. Từ sau cuộc đấu giá, tôi liên tục nhận được các cuộc gọi từ “cò” đất. Mỗi lần hỏi mua họ lại đưa ra mức giá cao hơn lần trước, dao động từ 60-70 triệu đồng/m2. Nếu tính theo giá đó, mảnh đất của tôi đã tăng giá gấp hơn 2 lần, giờ có giá trị khoảng 3-3,5 tỷ đồng. Giá vàng trong năm qua cũng liên tục thiết lập mức đỉnh. Tính đến nay, giá vàng đang ở vào khoảng 88-89 triệu đồng/lượng. So với thời điểm tôi cân nhắc mua là 67 triệu đồng/lượng, giá vàng đã tăng tới 31%. Tuy nhiên, nếu so sánh với mức tăng giá đất tại Hoài Đức là hơn 50% trong vòng một năm qua, thì đất vẫn mang lại hiệu quả đầu tư vượt trội hơn vàng. Giá đất Hoài Đức tăng nhanh thực sự ngoài dự đoán và mong đợi của chúng tôi. Đọc các thông tin trên mạng về việc “thổi giá”, đôi khi tôi cũng đặt ra những câu hỏi về tính bền vững của cơn sốt này. Liệu đây là đỉnh sóng hay chỉ là bước khởi đầu của một chu kỳ tăng giá mới? Lần đầu mua đất đã lãi đậm tiền tỷ chỉ sau hơn 1 năm ngắn ngủi, vợ chồng tôi rất mừng. Sự liều lĩnh xuống tiền khi giá đất giảm sâu, nhiều người còn đang nghe ngóng chưa dám đầu tư đã cho chúng tôi “trái ngọt”. Chúng tôi từng băn khoăn chuyện có nên bán ngay để chốt lời hay tiếp tục chờ đợi giá lên cao hơn. Cuối cùng, vợ chồng tôi chốt không bán mà tiếp tục theo dõi tình hình thị trường, đặc biệt là giá cả tại những phiên đấu giá đất tại Hoài Đức, rồi mới đưa ra quyết định. Duy Minh(Hà Nội) Độc giả chia sẻ ý kiến, thắc mắc, kinh nghiệm trong việc mua bán nhà đất xin gửi về địa chỉ email: bankinhte@vietnamnet.vn hoặc gửi ý kiến TẠI ĐÂY