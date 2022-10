Liệu có xử lý được nạn lấn chiếm đất mang tính côn đồ ở Bình Thuận?

Cách đây không lâu, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bình Thuận Dương Văn An ký công văn gửi các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất có tổ chức, có tính chất côn đồ, gây mất an ninh trật tự địa phương, làm ảnh hướng đến môi trường đầu tư của tỉnh và hiệu lực, hiệu qủa quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, đất đai.

Theo tìm hiểu, hiện phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát kinh tế - công an tỉnh, Công an TP Phan Thiết, một số huyện đang tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo liên quan đến các nhóm côn đồ chiếm đất xảy ra tại các dự án.

Đất của dự án King Sea tại TP Phan Thiết bị một số người xâm chiếm, xây dựng hàng rào kiên cố. Ảnh: T.L

Về nguyên nhân của tình trạng trên, chính quyền tỉnh Bình Thuận nhìn nhận, là do các địa phương chưa quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Năng lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã còn yếu. Công an các địa phương chưa tích cực, quyết tâm trong việc đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm…

Trên cơ sở đó, Ban thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu UBND tỉnh nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trên lực vực đất đai. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo UBND huyện, thị, các sở ngành liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý chặt chẽ đất đai trên địa bàn; thường xuyên đôc đốc, kiểm tra, giám sát, phê bình, xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để tình hình lấn chiếm đất…

Tại nhiều nơi, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận cắm các bảng thông báo như thế này. Ảnh: Đ.T

Đáng nói văn bản của Bí thư Tỉnh uỷ cũng nêu rõ, Bí thư cấp uỷ ở các huyện, thị phải chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ Tỉnh uỷ, nếu buôn lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý… để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai gây phức tạp.

Tỉnh uỷ yêu cầu lãnh đạo Ban thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh chỉ đạo Ban giám đốc Công an tỉnh, có chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị tăng cường quản lý địa bàn, các đối tượng cộm cán, băng nhóm hoạt động có tổ chức; lập chuyên án đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi lấn, chiếm đất công, đất dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, các hành vi tái lấn chiếm đất đai sau khi đã đền bù, giải phóng mặt bằng… Đặc biệt là đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần, có tổ chức, có tính chất côn đồ, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp…. làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Ban thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đơn vị, các địa phương triển khai và báo cáo kết quả theo định kỳ 6 tháng/lần.