Liệu chiếc nhẫn thông minh mang tên Apple iRing có ra đời sớm?

Mặc dù là một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới nhưng Apple vẫn chưa có bước tiến nào đối với việc phát triển nhẫn thông minh. Nhẫn thông minh là một trong những lĩnh vực đáng xem trên thị trường hiện nay, vì vậy việc Apple chưa thể ra mắt sản phẩm nào đặt ra dấu hỏi về lý do tại sao như vậy. Giờ đây, một chuyên gia về lĩnh vực nhẫn thông minh đã vén màn bí ẩn này, thậm chí còn khẳng định Apple sẽ không thể ra mắt sản phẩm đó. Cái khó của Apple với nhẫn thông minh CEO Tom Hale của Oura, một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực nhẫn thông minh, cho rằng Apple có thể đang cân nhắc mối quan hệ giữa nhẫn thông minh và đồng hồ thông minh trong hệ sinh thái của mình. Hai sản phẩm này có thể không hoàn toàn bổ sung cho nhau, và một chiếc nhẫn thông minh có thể làm giảm doanh số của Apple Watch do tính năng tương tự. Tầm nhìn của Apple tập trung vào việc phát triển các thiết bị mang lại trải nghiệm hoàn chỉnh và độc đáo. Hiện tại, Apple Watch dẫn đầu trong việc theo dõi sức khỏe và thể dục, đồng thời tích hợp tốt với hệ sinh thái Apple. Một chiếc nhẫn thông minh có thể cung cấp ít chức năng hơn và bị coi là “phiên bản kém hơn” của đồng hồ, một phần do kích thước nhỏ gọn hơn. Nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cũng khẳng định rằng Apple hiện không phát triển bất kỳ chiếc nhẫn nào. Việc thiết kế một thiết bị có khả năng đo lường các thông số sức khỏe và ghi lại hoạt động thể chất trong không gian hạn chế của một chiếc nhẫn là một thách thức lớn. Cũng theo Hale, việc tạo ra một sản phẩm như vậy là “khó khăn”, và chỉ có một số ít công ty như Oura có thể thành công trong lĩnh vực này. Điều này ám chỉ rằng Apple dường như vẫn chưa đủ tầm để có thể tạo ra một chiếc nhẫn thông minh ưng ý. Tất nhiên, Apple thường thận trọng trong việc áp dụng công nghệ mới. Mặc dù công ty đã đăng ký nhiều bằng sáng chế liên quan đến nhẫn thông minh, điều này không đảm bảo rằng sản phẩm sẽ được phát triển và ra mắt. Thực tế, Apple thường đăng ký bằng sáng chế cho nhiều công nghệ mà không nhất thiết phải đưa vào sản xuất, như một phần trong chiến lược R&D (Nghiên cứu & Phát triển) của mình. Với những lý do trên, có lẽ chúng ta sẽ chưa thể thấy chiếc nhẫn thông minh mang tên Apple iRing trong thời gian ngắn tới đây.