Liệu BlackPink có sống sót sau lời nguyền 7 năm?, tiêu đề bài viết củaKorea Herald đăng ngày 6/8 khiến nhiều người suy nghĩ về số phận của nhóm nhạc đang được truyền thông Mỹ nhận định là "nhóm nhạc số một toàn cầu".

Trong lịch sử Kpop, 7 năm là con số ít nhóm nhạc nào vượt qua được, dù đó là những tên tuổi đình đám nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Blink nói riêng, khán giả Kpop nói chung đang lo sợ cho tương lai của BlackPink.

Kỷ lục Hắc Hường

Ngày 8/8/2023, tròn 7 năm BlackPink ra mắt. Đây cũng là mốc thời gian nhóm nhạc nữ hết hợp đồng với YG Entertainment.

Theo Korea Herald, sau khi ra mắt vào năm 2016 với đĩa đơn Whistle và Boombayah, BlackPink phát triển mạnh mẽ với tư cách là nhóm nhạc nữ Kpop nổi tiếng thế giới. Bốn cô gái thu hút công chúng bằng sức hút âm nhạc, vũ đạo, nhiều lần đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc lớn ở Mỹ và Anh.

Không chỉ các đĩa đơn đầu tay của họ mà các bản phát hành khác của nhóm đều trở thành hit, bao gồm Playing With Fire, Kill This Love, Lovesick Girls, Pink Venom, Shut Down. Họ mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài châu Á đến Mỹ và Anh, với tour diễn vòng quanh thế giới doanh thu vài trăm triệu USD.