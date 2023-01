Liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng, Cục CSGT lý giải nguyên nhân

Từ các nguyên nhân trên, lãnh đạo Cục CSGT cho biết Bộ Công an cũng đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc, tập trung vào cao điểm xử lý về vi phạm trật tự an toàn giao thông sau Tết, và mùa lễ hội năm 2023, để người dân đi lại được an toàn. Đặc biệt, CSGT sẽ xử lý trọng tâm về vi phạm nồng độ cồn, sau đó sẽ xử lý về ma túy, tốc độ, xe quá tải quá khổ...

Siết chặt quản lý với lái xe kinh doanh vận tải

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, các đơn vị ngành giao thông vận tải cần có sự kiểm soát chặt chẽ đối với người lái xe kinh doanh vận tải, hoạt động kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp... để quản lý nghiêm vấn đề bến bãi, số lượng khách trên xe... tránh dẫn tới các vi phạm là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT phát hiện chiếc xe khách 43 chỗ nhưng "nhồi" tới 73 người tại km 4 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Dịp nghỉ Tết đã kết thúc, mùa lễ hội đang bắt đầu, lãnh đạo Cục CSGT đưa ra một số khuyến cáo đối với các tài xế, người dân khi trở lại các thành phố, khu công nghiệp, đặc biệt là với các lái xe qua những cung đường đèo, dốc: Các lái xe khi tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Ngoài ra lái xe cũng cần có ý thức nhường đường cho các phương tiện khác như người đi bộ, phương tiện đi ngược chiều... và đặc biệt cần đi đúng làn, đúng lối.