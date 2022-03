Liên tiếp xả súng kinh hoàng, Thủ tướng Israel họp khẩn

Cảnh sát Israel nhận định, có khả năng có hàng trăm người ở Israel có cảm tình với IS. Chính quyền Nhà nước Do Thái đã đặt toàn bộ lực lượng cảnh sát trong tình trạng báo động cao kể từ ngày 28/3.

Trong đêm 28 và ngày 29/3, cảnh sát Israel đã mở chiến dịch truy lùng ở các thành phố Wadi Ara và Nazareth ở miền Bắc nước này, bắt giữ 12 nghi can có liên hệ với những phần tử IS đã gây ra 2 vụ tấn công ở Beersheva và Hadera.

Đêm 27/3, một vụ tấn công khác do 2 phần tử khủng bố gây ra ở thành phố Hadera, miền Trung Israel, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan biên phòng, và 6 người khác bị thương. IS đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công khủng bố này.

Vụ đầu tiên xảy ra ở thành phố miền Nam Beersheva hôm 22/3. Một kẻ tự nhận là có cảm tình với IS dùng dao đâm khiến 2 người bị thương và lái xe ô tô đâm loạn xạ khiến 4 người khác thiệt mạng. Đối tượng tấn công sau đó đã bị một tài xế xe buý‎t sử dụng súng cá nhân vô hiệu hóa.

Trong bối cảnh đó, mặc dù đang ở trong giai đoạn cách ly điều trị Covid-19, ngay trong đêm 29/3, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã chủ trì cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, Bộ trưởng Công an Omer Barlev, Tham mưu trưởng quân đội Aviv Kohavi, Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Ronen Bar và các quan chức an ninh, cảnh sát nước này.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Bennett ra lệnh cho Lực lượng vũ trang Israel (IDF) tăng cường quân số dọc theo khu tiếp giáp với Bờ Tây và cảnh sát sẵn sàng triển khai hỗ trợ các khu vực nhạy cảm trên toàn quốc như trường học, cơ sở mẫu giáo.

Ngay lập tức, IDF đã triển khai thêm 4 tiểu đoàn tới Bờ Tây và khu vực tiếp giáp. Trước đó, hôm 27/3, IDF cũng đã triển khai 4 tiểu đoàn ở khu vực này sau vụ khủng bố ở Hadera.

Dự kiến trong ngày 30/3, Nội các an ninh của Israel sẽ nhóm họp tiếp để xem xét các biện pháp bổ sung sau các vụ việc trên.