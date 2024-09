Liên tiếp phát hiện vàng trong quần áo cứu trợ, cái kết ấm lòng gây sốt

Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan chức năng xã Ca Đình (Đoan Hùng, Phú Thọ) đã xác minh và trả lại chiếc nhẫn cưới cho đúng chủ nhân. Những ngày này, các chuyến xe cứu trợ mang theo quần áo, thực phẩm, nước uống... liên tục được chuyển từ khắp các vùng miền về với bà con miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão, lũ. Mỗi chiếc áo, bánh chưng, đèn pin... ủng hộ đều thấm đẫm tinh thần tương thân tương ái của người Việt giữa lúc khó khăn, hoạn nạn. Ngày 14/9, cư dân mạng chia sẻ clip ghi lại cảnh một nhóm từ thiện đang phân loại quần áo thì phát hiện một hộp chứa nhẫn vàng. Theo hình ảnh trong clip, một người phụ nữ cho biết, vừa tìm thấy chiếc nhẫn vàng kèm tờ biên lai trong túi áo dạ màu vàng. "Có một chiếc nhẫn vàng trong túi áo, ai là chủ nhân, chúng tôi xin gửi lại", người phụ nữ nói. Hành động tốt đẹp này đã nhận được nhiều lời khen từ dân mạng. Nhiều người bày tỏ mong muốn chủ nhân sẽ sớm nhận lại chiếc nhẫn. Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Đặng Thị Yến (xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) xác nhận là người phụ nữ xuất hiện trong clip và thông báo tìm chủ nhân chiếc nhẫn vàng. Chị Yến cho biết: "Sự việc xảy ra ngày 13/9. Sau khi đi gom quần áo của người dân ủng hộ bà con vùng lũ, các chị em tiến hành phân loại thành từng nhóm. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi tìm thấy một chiếc nhẫn vàng trong túi áo. Cả nhóm quyết định thông báo trên mạng xã hội với hy vọng sẽ tìm được chủ nhân". Sau đó, chị Yến và trưởng thôn 2 (xã Ca Đình) đã bàn giao chiếc nhẫn vàng cho công an xã để tiến hành xác minh. Chiếc nhẫn vàng và tờ biên lai mà chị Yến tìm được (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Lê Ngọc Hải (Trưởng Công an xã Ca Đình, Đoan Hùng, Phú Thọ) xác nhận, có sự việc người dân tìm được nhẫn vàng khi phân loại quần áo để chuyển cho bà con vùng bị lũ lụt. "Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã trao lại chiếc nhẫn cho đúng chủ nhân. Đó là nhẫn cưới của một người dân sống ở xã lân cận", Thiếu tá Lê Ngọc Hải nói. Theo anh Hải, hành động của chị Yến cũng như các bà con khác trong câu chuyện này rất đáng khen ngợi. "Cá nhân tôi đánh giá cao sự thật thà của bà con khi tìm chủ nhân để trả lại chiếc nhẫn. Đây là hành động tốt đẹp, đáng học tập", Thiếu tá Lê Ngọc Hải nói. Trong khi đó, tại Bình Dương, chị Thanh Hà cũng vừa nhận lại sợi dây chuyền bị thất lạc trong số đồ đạc quyên góp làm từ thiện ủng hộ bà còn vùng lũ. Được biết, một nhóm từ thiện gom quần áo, chăn màn từ nhà chị Hà để chuyển ra phía Bắc đã tìm thấy sợi dây chuyền trong khi phân loại tại chỗ. Nhờ các thông tin trùng khớp, chị Hà được xác định là chủ nhân của sợi dây chuyền nên nhóm từ thiện đã trả lại. Sợi dây chuyền chị Hà đã nhận lại (Ảnh: Nhân vật cung cấp). "Tôi hạnh phúc vì nhận lại sợi dây chuyền. Trước đó, tôi không hề biết bị thất lạc dây chuyền trong các món đồ được đưa đi cứu trợ", chị Hà chia sẻ với phóng viên Dân trí. Theo lời chị Hà, sợi dây chuyền được mua cách đây 2 năm. Người phụ nữ này mới đeo vài lần khi tham dự các đám tiệc hoặc sự kiện. "Thực tình, lúc đó nước sôi lửa bỏng, tôi không thể nhớ đến sợi dây chuyền. Tôi gom chăn và quần áo thật nhanh để sớm cứu trợ cho bà con ở miền Bắc bị lũ lụt mà không hề biết sợi dây chuyền vàng bị rơi ra lẫn vào. Rất may, ngay khi phát hiện, đoàn từ thiện đã liên lạc với tôi để trả lại. Tôi rất xúc động và biết ơn", chị Hà chia sẻ.