Liên tiếp phát hiện "đạo chích" trộm tài sản của khách đi máy bay

Khách Nguyễn V. T. có hành vi lấy một điện thoại của hành khách Đặng Đình Đích bay trên chuyến bay VN1605 chặng bay Hà Nội - Buôn Ma Thuột tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu.

Cụ thể, chiều 20/2, Trung tâm An ninh hàng không (ANHK) Nội Bài - Hà Nội phối hợp với trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất xử lý một hành khách tên là Nguyễn V. T. (sinh năm 1976) ở Mỹ Bằng - Yên Sơn - Tuyên Quang là hành khách bay trên chuyến bay VJ127 chặng bay Hà Nội - TPHCM.

Camera giám sát được lắp ở khắp nơi trong cảng hàng không, sân bay, vì vậy nhiều hành vi trộm cắp đã không trót lọt (Ảnh minh họa: NIA).

Ngay trong chiều cùng ngày, Đội An ninh cơ động sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM tiếp nhận thông tin, hình ảnh camera từ Trực ban an ninh sân bay Nội Bài về việc một hành khách có hành vi lấy điện thoại của hành khách khác tại khu vực an ninh soi chiếu hành lý xách tay sân bay.