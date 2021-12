Liên tiếp nổ tranh chấp mặt bằng: Chủ nhà có được niêm phong, giữ tài sản?

Your browser does not support the audio element.

Dịch bệnh khó khăn khiến nhiều mâu thuẫn trong chi trả tiền thuê mặt bằng xảy ra (Ảnh: Đ.V).

Hành xử như nào khi nổ ra tranh chấp mặt bằng thuê?

Dịch bệnh khiến hoạt động kinh doanh của không ít đơn vị bị cầm chừng hoặc đóng cửa hẳn. Ở những vị trí càng đắc địa, diện tích càng rộng lớn thì gánh nặng cho chi phí mặt bằng càng lớn. Điều này dễ dẫn đến các phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn khi bên thuê muốn miễn giảm do coi Covid-19 là bất khả kháng, bên chủ thuê lại không muốn vì cho rằng chính họ cũng khó khăn.

Mới đây nhất, một đơn vị cho thuê đã phải tiến hành niêm phong toàn bộ phần diện tích thuê, đồng thời cắt điện nước, ngăn chặn hoạt động kinh doanh và chiếm giữ tài sản của khách thuê. Trước đó, cũng có nhiều thương hiệu lớn vướng lùm xùm liên quan đến vấn đề thanh toán mặt bằng.

Với cách giải quyết như niêm phong, chiếm giữ tài sản của chủ thuê, khách thuê cho rằng như vậy là bất hợp pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền kinh doanh và tài sản. Còn chủ thuê mặt bằng cũng có những cái lý đáp trả.