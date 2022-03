Liên tiếp nhiều ca tử vong vì làm đẹp, làm sao để thẩm mỹ an toàn?

Bác sĩ Lê Hành - Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM - cho biết, khi đi làm phẫu thuật thẩm mỹ người dân cần biết 4 an toàn trong hoạt động thẩm mỹ như sau: người bệnh an toàn, phẫu thuật an toàn, bác sĩ an toàn và cơ sở an toàn.

Theo đó cơ sở an toàn là những cơ sở, được thẩm định và cấp phép hoạt động bởi những cơ quan chức năng có đầy đủ điều kiện về trang thiết bị, phòng ốc đảm bảo vô trùng. Có đủ nhân lực cần thiết để thực hiện phẫu thuật và xử trí trong trường hợp có biến chứng. Cơ sở có liên kết báo động đỏ với các trung tâm cấp cứu hoặc bệnh viện để xử trí các tai biến kịp thời.

Khi đến một cơ sở, người dân cần biết rõ tình trạng pháp lý của cơ sở đó, người đứng đầu, địa chỉ, số điện thoại. Trước khi thực hiện phẫu thuật phải có giấy cam kết phẫu thuật giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Khi có tai biến xảy ra, bệnh nhân cần trình báo tức khắc cho các cơ quan quản lý của địa phương. Đồng thời thông báo sự việc cho đường dây nóng của cơ quan chức năng. Khi đi làm thủ phẫu thuật nên có người thân đi theo để giúp đỡ trong mọi tình huống.

Bác sĩ Lê Hành cho rằng các cơ quan quản lý ở địa phương cần quản lý địa bàn của mình chặt chẽ hơn, trung thực hơn. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra trong thực tiễn cũng như trên mạng xã hội và có biện pháp xử lý kịp thời.

“Phải xem việc thực hiện các thủ phẫu thuật thẩm mỹ không phép cũng trầm trọng, nặng nề như việc lái xe không giấy phép lái xe gây hậu quả nghiêm trọng”, bác sĩ Hành nhấn mạnh.