Liên tiếp kích cầu du lịch, Đà Nẵng hút gần 7 triệu lượt khách

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, năm 2024 Đà Nẵng phấn đấu đạt 8,42 triệu lượt khách. Với việc đón 2,5 triệu lượt khách quốc tế chỉ trong 7 tháng qua, Đà Nẵng đã cán mốc mục tiêu năm 2024 đối với khách quốc tế.

"Với kết quả tích cực trong 7 tháng, khả năng cuối năm, khách do cơ sở lưu trú phục vụ sẽ vượt 15% so với kế hoạch. Đối với khách quốc tế, dự kiến tăng khoảng 25% so với kế hoạch", bà An dự báo.