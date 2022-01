Liên tiếp cháy nổ tại Hà Nội: Cảnh sát khuyến cáo những việc "cần làm ngay"

Your browser does not support the audio element.

Những ngày vừa qua tại Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ cháy lớn, gây thiệt hại nặng nề về cả về người và tài sản. Cụ thể: Vụ cháy nổ bình gas làm 3 người chết tại khu nhà trọ H4, ngách 79, ngõ 18 phố Định Công Thượng, phường Định Công; vụ hỏa hoạn ở kho chứa vải cạnh chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội), khiến lực lượng chức năng phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ mới có thể dập tắt được vụ cháy.

Ngoài ra, một số vụ cháy liên quan đến chập điện, cháy nổ khác... dẫn tới hỏa hoạn đã dấy lên mối lo ngại về ý thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là vào Tết Nguyên đán đang đến gần.

Cần kiểm tra định kỳ, thay thế thiết bị bếp gas

Chia sẻ về hàng loạt các vụ hỏa hoạn đã xảy ra vừa qua tại TP Hà Nội, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) - cho rằng, trong những dịp gần Tết, cuối năm, các hoạt động buôn bán, kinh doanh, tích trữ hàng hóa tăng cao. Ngoài ra, nhu cầu ăn uống, nhậu nhẹt của người dân nhiều hơn... đã làm tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, thậm chí làm chết người.