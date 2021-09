Liên tiếp bắt giữ 10 tấn bánh kẹo, thực phẩm không rõ nguồn gốc

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), ngày 17/9, Đội QLTT số 9, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đột xuất kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh bánh kẹo ở số 179 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa. Cơ sở này do ông Trần Ngọc Chiến làm chủ.

1.000 thùng bánh kẹo "3 không" bị lực lượng chức năng thu giữ tại Hà Nội (Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường)

Cùng ngày 17/9, Đội QLTT số 20, Cục QLTT TP. Hà Nội phối hợp với Đội 4, phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP. Hà Nội phối hợp đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Đan Phượng kiểm tra đột xuất kho chứa hàng hóa tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.