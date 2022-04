Liên tiếp 2 trẻ phải chạy ECMO vì viêm cơ tim cấp do COVID-19

Ngày 4/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, TP.HCM cho biết, đơn vị này gần đây đã liên tục tiếp nhận 2 bệnh nhân mắc COVID-19 bị viêm cơ tim cấp với tình trạng nguy kịch.



Trường hợp đầu tiên là bé trai L.N.H 9 tuổi trú tại Bình Chánh. Được biết, sau 2 ngày nhiễm COVID-19 bé có tình trạng sốt cao, nôn ói, tái nhợt kèm với đó là tim đập nhanh, chậm bất thường.



Sau khi đưa tới bệnh viện, bệnh nhi H được chẩn đoán bị tràn dịch màng tim, sốc tim và viêm cơ tim. Dù đã được dẫn lưu dịch ra ngoài nhưng tình trạng sức khỏe của H vẫn không khả quan. Vậy nên các bác sĩ đã quyết định cho H chạy ECMO khẩn cấp.



Sau hơn 10 ngày nguy kịch, được sự chăm sóc và điều trị của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, hiện bệnh nhi đang dần hồi phục và đã được chuyển qua khoa Hồi sức tích cực để tiến hành cai ECMO.

Sau quá trình điều trị bệnh nhi L.N.H đã dần hồi phục và được chuyển qua khoa Hồi sức tích cực Ảnh: BVCC

Một trường hợp khác, vào đêm 3/4, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận bệnh nhi nữ bị viêm cơ tim do mắc COVID-19. Bệnh nhi 7 tuổi trú tại Tây Ninh nhiễm COVID-19. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tổn thương tim trầm trọng và cần phải can thiệp ECMO ngay lập tức.



Nhiều nghiên cứu khoa học tại Mỹ cho thấy COVID-19 có liên quan đáng kể làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm cơ tim. Theo đó, viêm cơ tim ở bệnh nhân COVID-19 xuất hiện rõ ràng nhất ở những người dưới 16 tuổi, cao gấp 37 lần so với những người không mắc COVID-19 ở cùng nhóm tuổi. Nguyên nhân được cho là do virus SARS-CoV-2 làm tổn thương tim hoặc hội chứng viêm đa hệ thống ở những người dưới 16 tuổi.



Ở nước ta các chuyên gia nhi khoa cũng đã cảnh báo, tổn thương ở tim do SARS-CoV-2 gây ra ở trẻ em chưa bao giờ là nhẹ nhàng, đặc biệt là căn bệnh viêm cơ tim nguy hiểm nhưng lại có các biểu hiện giống với cảm sốt thông thường.



Các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh cần hết sức chú ý tới sức khỏe của con em khi mắc COVID-19 để có thể phát hiện sớm những triệu chứng bất thường nhằm đưa ra các biện pháp xử lý đúng, cũng như được tư vấn, hỗ trợ kịp thời từ nhân viên y tế để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn của trẻ.