Liên quan đến vụ án tội phạm tình dục, Taeil bị buộc rời nhóm NCT

NCT là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được SM Entertainment thành lập vào năm 2016. Nhóm có hơn 20 thành viên.

Taeil (tên đầy đủ là Moon Taeil) sinh năm 1994, là thành viên hát chính của NCT và các nhóm nhỏ NCT U, NCT 127 nhờ sở hữu giọng ca nội lực ấn tượng. Những bài hát nổi bật của anh gồm Without you, Sound of your heart, Purple... Ngoại hình của Taeil cũng rất được fan yêu thích bởi đem lại cho người đối diện cảm giác chín chắn, trưởng thành và rất đáng tin cậy.

Theo VTC News