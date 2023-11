Liên minh xanh Saigontel hợp tác nghiên cứu các cơ hội giảm phát thải và giải pháp trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải ở TPHCM

Sự kiện này đánh dấu hợp tác và hành động thiết thực cho sự phát triển bền vững của các khu vực.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các quan chức hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ chứng kiến Lễ trao các văn kiện ký kết của Liên minh xanh Saigontel với các đối tác

Tuần lễ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 diễn ra trong 6 ngày, với chủ đề “Kiến tạo tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người" (Creating a Resilient and Sustainable Future for All). Hội nghị APEC 30 diễn ra trong bổi cảnh kỷ niệm 30 năm Hội nghị cấp cao đầu tiên của các nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC tại Hoa Kỳ (1993 - 2023) và đánh dấu 25 năm Việt Nam gia nhập APEC (1998).