Liên minh siêu thú "càn quét" khắp các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ

Các vị trí còn lại trong danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua gồm:

"Minions: The Rise of Gru" - 10,8 triệu USD

"Top Gun: Maverick" - 8,2 triệu USD

"Where the Crawdads Sing" - 7,5 triệu USD

"Elvis" - 5,8 triệu USD

"The Black Phone" 2,5 triệu USD

"Jurassic World: Dominion" - 2,1 triệu USD

"Vengeance" - 1,8 triệu USD./.